Эксперт: выплаты по страхованию жизни в 2021 году могут вырасти до рекордных 300 млрд руб.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Совокупные выплаты по страхованию жизни в I квартале 2021 году выросли в РФ на 60% и могут достигнуть к концу года рекордных 300 млрд рублей, что говорит о растущей социальной важности отрасли. Об этом сообщил в своем выступлении на ПМЭФ генеральный директор компании "Капитал лайф страхование жизни" Евгений Гуревич.

В 2020 году страховщики жизни перечислили клиентам по различным страховым программам более 212 млрд рублей.

"Это реальные деньги, которые пошли в семьи, потерявшие кормильцев, потерявшие источники дохода, часто с большими кредитами, которые будут покрыты теперь страховым возмещением. Мы ни на минуту не остановили выплаты в 2020 году даже в самые сложные моменты самоизоляции. Таким образом, страхование как инструмент выполнило свою главную функцию - защитную", - добавил Гуревич.

Эксперт отметил, что страховые компании за пандемийный год выплатили клиентам по рискам, связанным с коронавирусом, более 1 млрд рублей.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.