"Полюс" надеется потенциально увеличить ресурсы Сухого лога

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Золотодобывающая компания "Полюс" надеется потенциально увеличить ресурсы месторождения Сухой лог после проведения дополнительных геологоразведочных работ (ГРР). Об этом сообщил ТАСС глава компании Павел Грачев в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Уже в первом квартале 2021 года пробурили дополнительно 15 тыс. погонных метров и продолжим дальше в этом году с тем, чтобы выйти на 25 тыс. погонных метров к концу года. Тем самым надеемся потенциально увеличить ресурсы месторождения по JORC. Будем двигаться поэтапно", - сказал он.

"В результате дополнительного бурения были выявлены новые рудные тела, оперяющие основную минерализацию. После анализа запасов основного рудного тела был сделан вывод, что более глубокие горизонты месторождения могут оказаться тоже перспективными. На данный момент компания проводит на них, а также на флангах месторождения дополнительные геологоразведочные работы", - добавил Грачев.

Строительство ЗИФ-5

Грачев также отметил, что строительство ЗИФ-5 (золотоизвлекательная фабрика) на месторождении Благодатное ведется согласно графику, завершение проекта запланировано на 2025 год.

"В целом мы двигаемся с проектом развития Благодатного согласно плану. Мы намерены завершить проект в 2025 году. Думаю, что на период до запуска Сухого лога это будет основной источник поддержания и увеличения объемов производства", - сказал глава "Полюса".

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.

ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.