Правительство расширило перечень госуслуг, предоставляемых в МФЦ

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Правительство России расширило перечень услуг, предоставляемых в многофункциональных центрах (МФЦ), еще на две позиции. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе правительства.

"Так, в МФЦ теперь можно будет обратиться с заявлением о предоставлении лицензии на автобусные перевозки. Услуга предусматривает прием документов, включение в реестр лицензий сведений об автобусах и в случае необходимости изменение или удаление такой информации. До этого лицензии выдавали только в межрегиональных управлениях Госавтодорнадзора, а это всего одно место подачи на регион", - говорится в сообщении.

В МФЦ также смогут принимать заявления на оказание финансовой помощи гражданам, пострадавшим из-за чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. Отмечается, что расширение перечня услуг сделает взаимодействие граждан и бизнеса с органами власти более комфортным и позволит сэкономить время при получении госуслуг.