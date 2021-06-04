Прокуроры в пик пандемии получили тысячи обращений от бизнеса о нарушении прав

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Тысячи обращений поступили прокурорам от бизнеса о неполученных льготах и компенсациях в разгар пандемии. Об этом в пятницу сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов на панельной сессии "Доверие к национальной юрисдикции как фактор развития экономики и защиты бизнеса" Петербургского международного экономического форума.

По его словам, многое зависит от эффективной реализации прокурорами надзорных полномочий. "Особо это чувствовалось в разгар пандемии. К нам поступали тысячи обращений о неполучении льгот, отсрочек, компенсаций, истребовании излишних документов, навязывании ненужных согласований и платных услуг", - сказал Краснов. Он подчеркнул, что на все эти сигналы прокуроры оперативно реагировали, понуждая органы власти к оказанию положенных бизнесу мер государственной поддержки.

"За этот период пресечено порядка 200 тыс. нарушений, в том числе свыше 11 тыс. фактов несоблюдения моратория на проведение проверок контролирующими органами. Восстановлены права 21 тыс. предпринимателей, бизнесу возвращено более 37 млрд рублей долгов по исполненным государственным и муниципальным контрактам", - сообщил Краснов.

Он рассказал, что многие проблемы решались по результатам личных приемов предпринимателей, которые в период пандемии не прекращались. "Более того, они были наполнены новым содержанием за счет обеспечения участия в них руководителей госорганов и банков. Cложилась и хорошая традиция моих встреч с представителями бизнес-сообщества с выездом в разные регионы страны", - отметил генпрокурор. Он пояснил, что они позволили во многих случаях устранять нарушения на месте, воочию видеть их причины, в том числе обусловленные бездействием чиновников.

Прокуратура стала широко использовать цифровую платформу по рассмотрению обращений предпринимателей, сообщил Краснов. "В органах прокуратуры широко используется цифровая платформа по рассмотрению обращений представителей бизнес-сообщества. Через нее жалобы поступают непосредственно в центральный аппарат ведомства", - сообщил Краснов.

Кроме того, для предпринимателей работает прямая линия. В надзорной деятельности приоритетное внимание уделялось обеспечению их прав на получение государственных и муниципальных услуг в электронной форме.