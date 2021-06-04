Москва, Татарстан и Тюменская область стали лидерами в рейтинге состояния инвестклимата

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Москва и Татарстан сохранили лидерство в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах РФ, который презентован в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). На третьей позиции - Тюменская область.

"Лидерство удержала Москва, второе место также сохранил за собой Татарстан. Тюменская область заняла третью строчку. На четвертом месте - Тульская область, замыкает топ-5 Республика Башкортостан", - сказала на презентации рейтинга глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

Большинству регионов удалось улучшить свои результаты за счет сокращения времени прохождения различных процедур (получение разрешения на стройку, подключение к электросетям, постановка на кадастровый учет), а также благодаря улучшению качества каналов взаимодействия бизнеса и руководства субъекта РФ.

Также среди факторов, оказавших положительное влияние на деловой климат, показатели, связанные с поддержкой малого и среднего бизнеса. В этом году предприниматели отметили, что процесс аренды площадей стал более удобным, а доступность кредитных ресурсов существенно возросла.

Еще одним положительным фактором стало сокращение уровня административного давления на бизнес. "Пожалуй, это впервые за всю историю рейтинга. В прошлом году правительство приняло решение о моратории на проверки, и вот результат. Дает плоды и комплексная работа в этом направлении, которую ведут органы власти", - подчеркнула Чупшева.

В этом году изменился формат представления результатов рейтинга. Более половины регионов РФ имеют между собой незначительную разницу, поэтому было решено объединить места тех регионов, значения интегральных индексов которых находятся в интервале статистической погрешности (установлен на уровне 1,5 баллов).

Лидеры рейтинга:

1. Москва

2. Республика Татарстан

3. Тюменская область

4. Тульская область

5. Республика Башкортостан

6. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нижегородская область

7. Московская область, Новгородская область, Краснодарский край

8. Самарская область, Сахалинская область, Ярославская область, Санкт-Петербург, Калужская область

9. Челябинская область

10. Тамбовская область, Ленинградская область, Белгородская область, Республика Саха (Якутия)

По итогам прошлогоднего рейтинга Москва заняла в рейтинге первое место, на втором был Татарстан, на третьем - Тульская область.

Национальный рейтинг оценивает усилия органов власти всех уровней по формированию комфортной среды для бизнеса. Включает четыре направления оценки: регуляторная среда (процедуры для бизнеса), институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого предпринимательства.

Впервые рейтинг был представлен на ПМЭФ в 2014 году. Рейтинг составляется АСИ при участии ведущих деловых объединений страны.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.