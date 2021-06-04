РФПИ представит Путину иностранных партнеров по производству "Спутника V"

"Сегодня будет очень важное событие с президентом Путиным, на котором мы покажем партнеров по производству вакцины. Это более 20 производителей из 14 стран, которые либо уже производят вакцину, либо будут производить. Они из таких стран, как Индия, Корея, Бразилия, Аргентина, Китай, Сербия, фактически по всему миру", - сказал он.

По словам Дмитриева, Венгрия, Вьетнам и другие страны интересуются производством вакцины "Спутник V".

"Мы видим важные договоренности уже о производстве вакцины. И все больше и больше стран проявляют дополнительный интерес к вакцине, в том числе Венгрия, которая заявила, что также хотела бы производить вакцину. Есть интерес, как вы знаете, и будем производить вакцину и в Италии, производить ее и в Иране. Вьетнам недавно тоже заявил, что тоже хотел бы производить", - отметил он.

"Спутник V" создан на платформе аденовирусных векторов человека, эффективность вакцины составляет 97,6% по результатам анализа данных о заболеваемости коронавирусом среди россиян, привитых обоими компонентами препарата в период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.