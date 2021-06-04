Доля столкнувшихся с коррупцией бизнесменов в РФ снизилась на 29% в 2021 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Доля российских предпринимателей, которые сталкиваются с коррупцией, снизилась на 29% в 2021 году. Об этом сообщила в пятницу в интервью ТАСС глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"В последние несколько лет административное давление на бизнес оставалось одной из ключевых проблем инвестклимата, однако в этом году ситуация изменилась в лучшую сторону. Так, доля предпринимателей, столкнувшихся со случаями коррупции, снизилась на 29% (в прошлом году с давлением сталкивался каждый третий предприниматель, в этом - каждый пятый), а количество дополнительно запрашиваемых (не обязательных, по мнению предпринимателей) документов снизилось на 37%", - сказала она.

Одной из возможных причин наблюдаемых изменений может служить введение правительством РФ в 2020 году моратория на плановые проверки субъектов малого и среднего предпринимательства, уточнила Чупшева. "И несмотря на то, что общее количество проверок снизилось, не произошло ничего страшного. Поэтому хотелось бы, чтобы снижение контроля-надзора и применение рискориентированного подхода вошло в обычную жизнь российского предпринимателя", - заключила глава АСИ.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.