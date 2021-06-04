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ПМЭФ-2021

Генпрокурор просит бизнес не стесняться и сообщать о нарушении своих прав

Доступно множество каналов обратной связи, отметил Игорь Краснов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Генеральный прокурор России Игорь Краснов попросил предпринимателей не стесняться и сообщать прокурорам о своих нарушенных правах.

"Сегодня доступно множество каналов обратной связи, поэтому призываю всех субъектов предпринимательства не стесняться и сообщать нам о нарушении прав с целью оперативного принятия мер прокурорского реагирования", - сказал Краснов на панельной сессии "Доверие к национальной юрисдикции как фактор развития экономики и защиты бизнеса" Петербургского международного экономического форума.

Он заверил, что прокуроры всегда открыты для прямого диалога с предпринимательским сообществом, заинтересованы в нем.

Теги
РоссияКраснов, Игорь ВикторовичПМЭФ-2021
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