Генпрокурор просит бизнес не стесняться и сообщать о нарушении своих прав

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Генеральный прокурор России Игорь Краснов попросил предпринимателей не стесняться и сообщать прокурорам о своих нарушенных правах.

"Сегодня доступно множество каналов обратной связи, поэтому призываю всех субъектов предпринимательства не стесняться и сообщать нам о нарушении прав с целью оперативного принятия мер прокурорского реагирования", - сказал Краснов на панельной сессии "Доверие к национальной юрисдикции как фактор развития экономики и защиты бизнеса" Петербургского международного экономического форума.

Он заверил, что прокуроры всегда открыты для прямого диалога с предпринимательским сообществом, заинтересованы в нем.