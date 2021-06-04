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Греф считает, что годовая инфляция вряд ли пробьет уровень в 6%

По оценкам главы Сбербанка, ЦБ контролирует ситуацию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Годовая инфляция в России вряд ли пробьет уровень в 6%, ЦБ РФ контролирует ситуацию, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"У меня нет ощущения, что инфляция пробьет барьер в 6%. Вчера глава ЦБ описала траекторию, она соответствует нашим представлениям, что осенью скорее всего мы получим снижающийся тренд. У меня нет сомнений, что ЦБ справится, и в следующем году мы будем иметь контролируемую ситуацию", - сказал он.

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