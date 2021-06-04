Проектирование объектов программы развития Кузбасса завершится в 2022 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Власти Кузбасса намерены уже к середине 2022 года подготовить проекты на строительство всех объектов программы социально-экономического развития региона до 2024 года, утвержденной в марте премьер-министром Михаилом Мишустиным. Несколько объектов уже запроектированы, их строительство начнется в текущем году, сообщил в интервью ТАСС на полях ПМЭФ губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

"В программе есть объекты, которые уже имеют за собой проектные решения, а есть те, которые не имеют. Самые долгие проекты будут сделаны в первой половине следующего года максимально. Наша задача - как можно быстрее приступить к строительству, потому что цены меняются с каждым годом, возникают риски увеличения стоимости проектов, это наложит ограничения на наш бюджет, нам придется больше финансировать. Поэтому мы заинтересованы как можно скорее эти проекты исполнять", - сказал Цивилев.

Финансирование программы с учетом региональных источников составит порядка 55 млрд рублей, порядка 93% средств - это деньги федерального бюджета. Власти региона рассчитывают, что первые межбюджетные трансферты начнут поступать в Кузбасс уже в текущем квартале.

"В начале июля мы будем подводить итоги первых трех месяцев работы [по подготовке к реализации программы социально-экономического развития]. Надеюсь, что мы уже к этому времени выйдем на первые средства. <…> Например, по Шерегешу у нас уже есть проект с водоснабжением, он выполнен, документы прошли экспертизу, с этим проектом мы начнем уже выходить на стройку к осени", - добавил глава региона.

Программа социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года направлена на повышение качества жизни в промышленном регионе и на диверсификацию кузбасской экономики, которая сегодня зависит от угольной промышленности. Программа предусматривает строительство важных инфраструктурных объектов - автомобильной дороги в обход города Кемерова для транзитного транспорта, строительство дорог и коммунальной инфраструктуры для популярного горнолыжного курорта Шерегеш, реконструкцию ВПП в кемеровском аэропорту, реконструкцию аварийной дамбы на юге региона в Междуреченске, газификацию региона и другие проекты.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.