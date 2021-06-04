Глава OMV планирует обсудить с Путиным будущее энергетического партнерства России и Европы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Глава австрийской OMV Райнер Зеле планирует обсудить на встрече президента РФ Владимира Путина с иностранным бизнесом, запланированной на пятницу, будущее энергетического партнерства между Россией и Европой. Об этом сообщил Зеле журналистам в кулуарах ПМЭФ.

"Думаю, я бы хотел обсудить энергетическое партнерство между Россией и Европой. Эта часть очень важна", - сказал он, отвечая на вопрос, какие темы он хотел бы поднять на встрече Путина с иностранным бизнесом. Зеле добавил, что Россия и Европа являются энергетическими партнерами на протяжении уже 50 лет.

С учетом изменения рынка России и Европе необходимо обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества, чтобы продолжить партнерство в этой сфере, отметил он. "Я бы хотел обсудить с ним будущее энергетического партнерства, потому что рынок меняется, и я думаю, что наши партнеры в России также должны меняться, чтобы быть надежным партнером еще на следующие 50 лет", - сказал он.