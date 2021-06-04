"Новатэк" получит доступ к шельфу Арктики РФ через создание СП с "Газпром нефтью"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. "Газпром нефть" и "Новатэк" объявили на Петербургском экономическом форуме о создании предприятия по освоению участка на арктическом шельфе, в результате газовая компания приобретает 49% доли в уставном капитале "Газпромнефть-Сахалина" и получает доступ к разработке Северо-Врангелевского лицензионного участка, сообщают компании.

В настоящее время доступ к разработке шельфовых месторождений напрямую имеют право только госкомпании: "Газпром" и "Роснефть".

"Согласно условиям сделки, "Новатэк" приобретает 49-процентую долю в уставном капитале "Газпромнефть-Сахалина" (дочернее общество компании "Газпром нефть"), который является владельцем лицензии на право геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья в пределах Северо-Врангелевского участка. Доля "Газпром нефти" в совместном предприятии составит 51%", - говорится в сообщении.

Два года назад стороны выразили готовность к сотрудничеству при реализации арктических проектов и обозначили заинтересованность в создании совместного предприятия, способного выполнять весь комплекс работ по поиску, разведке и разработке месторождений нефти и газа.

Северо-Врангелевский лицензионный участок входит в портфель шельфовых проектов "Газпром нефти". Он расположен в акватории Восточно-Сибирского и Чукотского морей и занимает площадь 117,6 тыс. кв. км. По совместной оценке, "Газпром нефти" и "Новатэка" участок обладает высокими перспективами и ресурсным потенциалом.

"Российский шельф обладает огромным, еще не до конца оцененным ресурсным потенциалом. Однако его изучение и разработка требует значительных инвестиций, поэтому создание совместных предприятий является одной из самых эффективных моделей для работы на шельфе. Партнерства позволяют объединить не только финансовые возможности, но и отраслевую экспертизу, материальные, кадровые и логистические ресурсы участников. Мы видим большой потенциал у Северо-Врангелевского лицензионного участка, который вошел в наше соглашение с "Новатэком", и считаем эту сделку хорошим примером стратегического сотрудничества российских компаний, направленного на укрепление лидерства России в Арктике", - сказал глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

О ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.