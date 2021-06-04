Гендиректор "М.Видео-Эльдорадо" увеличил долю в капитале компании

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Генеральный директор "М.Видео-Эльдорадо" Александр Изосимов увеличил долю в капитале компании до 0,3%, говорится в сообщении компании.

"Генеральный директор "М.Видео-Эльдорадо" Александр Изосимов совершил покупку 16 459 акций ПАО "М.Видео" в рамках биржевых торгов. Таким образом, доля принадлежащих ему обыкновенных акций ПАО "М.Видео" выросла до 0,3264% с 0,3173%", - говорится в сообщении.

Контролирующим акционером компании является ПФГ "Сафмар" Михаила Гуцериева. Еще 15% акций принадлежит германской компании Media-Saturn-Holding GmbH, основным акционером которой является Ceconomy AG. Около 1,1% принадлежит ООО "МВМ". Группа "Сафмар" в середине марта продала в рамках SPO "М.Видео" 13,5% акций компании (до сделки владела 73,5%), доля акций компании в свободном обращении выросла до 24%.