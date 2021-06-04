Чернышенко заявил, что правительство не будет конкурировать с бизнесом в сфере данных

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что у правительства нет никакого намерения конкурировать с бизнесом в сфере данных.

"Еще очень важный посыл, который вы должны услышать: у правительства нет никакого намерения конкурировать с бизнесом, это априори. Правительство готово делиться данными, которые мы получаем, и никакой монополии на данные нет. Мы учимся у бизнеса, мы можем стать опасными для бизнеса, если начнем конкурировать, потому что, помимо техпродвинутости, мы еще и имеем административный рычаг, мы имеем эксклюзивный доступ к данным. Но, конечно, правительство не будет этим пользоваться", - сказал он, выступая на сессии "Российская экономика: перезагрузка стратегии модернизации" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Чернышенко отметил, что необходимы инвестиции в технологии. "Поэтому тоже еще один из ключевых показателей национальной цели цифровой трансформации - это в четыре раза увеличение инвестиций в российские решения. И здесь очень важная вещь - это технологический суверенитет. Мы должны понимать, что у России реально есть шанс что-то противопоставить глобальным технологическим компаниям, ни у одной другой страны, кроме Китая, этого нет, поверьте мне. И мы в этом действительно очень хорошо продвигаемся, и правительство учится у бизнеса", - добавил вице-премьер.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.