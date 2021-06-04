"Аэрофлот" не ожидает роста стоимости авиабилетов на фоне пандемии

"Не мы повышаем стоимость (авиабилетов - прим. ТАСС). Цена билета - это баланс спроса и предложения. Есть важные факторы, на которые мы влиять не можем, - например, существенный рост стоимости топлива, девальвация рубля при наличии лизинговых контрактов и так далее. То, что приводит к необходимости возможного увеличения стоимости перевозки. Но, опять же, наши внутренние тарифы остаются практически неизменными. Одновременно мы существенно увеличиваем региональную программу, и другие авиакомпании так же двигаются в этом направлении. Поэтому, по идее, роста цен на фоне роста предложения быть не должно", - сказал он.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.