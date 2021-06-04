РФПИ и "Санофи" планируют развивать цифровые проекты в российском здравоохранении

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и "Санофи" - одна из ведущих глобальных фармацевтических компаний - планируют совместно реализовывать цифровые проекты в сфере здравоохранения в России. О сотрудничестве сторон объявлено на полях Петербургского международного экономического форума, говорится в сообщении фонда.

"РФПИ и "Санофи" намерены вместе создавать, обслуживать, управлять и выводить на рынок виртуальные медицинские продукты в четырех терапевтических областях, включая диабет и гипертонию. Создание продуктов будет основываться на ряде передовых инициатив "Санофи" - таких, как сочетание лекарственной терапии и технологий, а также решения в сфере автономной цифровой терапии и виртуального здравоохранения с технологической поддержкой - виртуальные клиники, телемедицина и носимые устройства", - отметили в фонде.

Такое сотрудничество является частью стратегии РФПИ по продвижению ведущих медицинских технологий в России. "Партнерство с "Санофи" для продвижения цифровых решений в области здравоохранения внесет важный вклад в исполнение задач, предусмотренных национальными проектами РФ "Здравоохранение" и "Цифровая экономика". И РФПИ, и "Санофи" стремятся к повышению доступности качественной медицинской помощи и внедрению инновационных цифровых решений в области здравоохранения", - прокомментировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.

ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.