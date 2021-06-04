ВЭБ и ГТЛК обсуждают различные варианты по вопросу активов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. ВЭБ.РФ и лизинговая компания ГТЛК обсуждают различные варианты по вопросу активов в рамках создания единой лизинговой компании, в том числе слияние "ВЭБ-лизинг" и ГТЛК. Вопрос будет решен этой осенью, сообщил ТАСС на полях ПМЭФ первый заместитель председателя - член правления ВЭБ.РФ Николай Цехомский.

"Мы сейчас очень плотно работаем с компанией. Сейчас разные варианты обсуждаются. Необязательно это будет тема, связанная с передачей или продажей активов. Может быть, другая модель, например слияние компаний. Ну а по поводу сроков - думаю, у нас осень. Скорее всего, все [тогда] должно случится", - сказал Цехомский.

В апреле генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих заявлял журналистам, что компания может получить 79 самолетов, которые на данный момент находятся на балансе "ВЭБ-лизинга". Также, по его словам, ГТЛК станет получателем 30 самолетов МС-21 (контракт на их поставку "ВЭБ-лизингом" и "Иркутом" был подписан еще в 2013 году). Тогда в пресс-службе ВЭБ.РФ журналистам сообщили, что совместно с правительством прорабатываются различные варианты по лизинговым активам группы ВЭБ.РФ, учитывающие интересы клиентов, инвесторов и государства.

Реформа институтов развития

В 2020 году премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о начале реформы институтов развития, в рамках которой часть институтов войдет в состав ВЭБ.РФ, отдельные - ГТЛК и "ВЭБ-лизинг", МСП Банк и банк "ДОМ.РФ" - будут объединены в более крупные структуры. Некоторые организации будут ликвидированы.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.