Новак заявил об отсутствии дефицита бензина и дизельного топлива в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Дефицита бензина и дизельного топлива на российском рынке не отмечается - напротив, запасы топлива на 30% выше среднегодовых значений, заявил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вице-премьер РФ Александр Новак

"Потому что дефицита у нас нет ни бензина, ни дизельного топлива. Более того, запасы накопленные почти на 30% больше, чем в предыдущие годы. Мы строго следим, чтобы на заправках цены двигались не выше инфляции. Это сегодня по факту соответствует", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия-24".

В то же время Новак отметил, что на рынке есть обеспокоенность оптовыми ценами. "Топливный союз (Российский топливный союз (РТС) недавно направил письмо в правительство - они больше обеспокоены не дефицитом бензина, а ростом цен на оптовом рынке", - рассказал Новак. Ситуацию, по его словам, планируется обсудить с РТС на следующей неделе. В то же время Новак подчеркнул, что оптовый рынок топлива волатилен и зависит от мировых рынков, но это не влияет на конечного потребителя.

В конце мая РТС предложил вице-премьеру ряд норм, которые позволили бы стабилизировать ситуацию: увеличить общий объем производства топлива в РФ, ввести временное ограничение экспорта бензина до 1 октября, увеличить норматив минимального объема продажи топлива на бирже до 15%. Союз РТС подчеркивал, что с 14 декабря прошлого года по 20 мая этого года национальные биржевые индексы на бирже выросли по бензину АИ-92 на 20,8%, а на АИ-95 - на 27,5%, в то время как розничные цены выросли только на 6% и 7% соответственно.