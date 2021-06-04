РЖД, "Синара" и Роснано разработают локомотивы на водородных топливных элементах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД), Роснано и группа "Синара" подписали на полях Петербургского международного экономического форума соглашение о сотрудничестве в сфере разработки магистральных локомотивов на водородных топливных элементах. Об этом говорится в сообщении РЖД.

РЖД выступит в качестве потенциального заказчика локомотивов, "Синара" в лице машиностроительного холдинга "Синара - транспортные машины" - в качестве генерального исполнителя, Роснано в лице дочерних компаний и партнеров станет соисполнителем в части водородных топливных элементов, системы накопления энергии на базе литий-ионных аккумуляторных батарей и других инновационных технологических решений.

Соглашение предусматривает проведение комплекса научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, анализа необходимой инфраструктуры, разработку технических требований к локомотиву, а также выполнение ряда мероприятий, необходимых для разработки, производства и испытаний транспортного средства.

Стороны также заинтересованы в развитии взаимовыгодного сотрудничества по созданию маневровых локомотивов с использованием гибридной силовой установки на базе водородных топливных элементов и накопителей энергии отечественного производства.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.

ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.