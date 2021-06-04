Подмосковье будет развивать сельские территории вместе с Минсельхозом и Россельхозбанком

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Власти Московской области заключили соглашение о сотрудничестве с Минсельхозом России и АО "Россельхозбанк". Документ, подписанный в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), предусматривает совместную работу по развитию предпринимательства в Подмосковье и ее сельских территорий.

Соглашение подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев, министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев и председатель правления АО "Россельхозбанк" Борис Листов.

"Соглашение предусматривает совместную работу по развитию предпринимательства в Московской области и ее сельских территорий, укреплению малого и среднего агробизнеса. В частности, оно направлено на популяризацию фермерской продукции и продвижение сельского туризма в регионе", - говорится в материалах пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Петербургский международный экономический форум, организованный фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.