Путин и лидеры Аргентины и Сербии дадут старт производству "Спутника V" в этих странах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин вместе с коллегами из Аргентины и Сербии Альберто Фернандесом и Александаром Вучичем в пятницу по видеосвязи даст старт производству вакцины "Спутник V" в этих странах.

"Сегодня будет встреча с портфельными инвесторами и с компаниями - производителями вакцины "Спутник V", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он уточнил, что мероприятие организуется Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). По словам представителя Кремля, на этой встрече по видеосвязи будут присутствовать президенты Аргентины и Сербии. "Они и ознаменуют запуск производства "Спутника V" в соответствующих странах", - уточнил Песков.

На мероприятии также выступят сами инвесторы. Главной темой станет преодоление последствий пандемии.

"Инвестиционная активность не прекращалась, несмотря на очень сложный [2020] год. Обороты упали, но, тем не менее, все равно с точки зрения кризисного года уровень остался приемлемым. И это весьма важно", - считает пресс-секретарь российского президента.

Другие мероприятия

Песков напомнил, что Путин в пятницу также выступит на пленарном заседании форума. Глава государства будет находиться на сцене вместе с модератором мероприятия тележурналистом Станиславом Натанзоном. "Будут также присутствовать в формате видеоконференции эмир Катара [шейх Тамим бен Хамад Аль Тани] и канцлер Австрии [Себастьян Курц]", - сказал представитель Кремля, добавив, что эти гости примут участие в дискуссии и выступят на форуме. Помимо этого на ПМЭФ покажут видеообращения лидеров Аргентины и Бразилии.

Во время форума Путин также проведет традиционную встречу с крупным иностранным бизнесом. "Всегда этот разговор предельно откровенный и очень информативный как для участников бизнес-сообщества, так и для президента России", - отметил Песков. Участвовать во встрече будут также профильные российские министры, руководители ведомств.

"Уже в ночи, как мы предполагаем, Путин проведет встречу с руководителями ведущих мировых [информационных] агентств", - добавил представитель Кремля, уточнив, что она пройдет по видеосвязи. Он обратил внимание на то, что российский президент участвует в мероприятиях ПМЭФ в гибридном формате "по понятным причинам".

Как пояснил пресс-секретарь главы государства, Роспотребнадзор "дает достаточно жесткие инструкции - это и соблюдение дистанции, и продолжительность проведения мероприятий". "Мы всему этому должны следовать. Отсюда и берется такой гибридный формат участия главы государства", - подытожил он.

По словам представителя Кремля, в субботу Путин также останется в Санкт-Петербурге. В этот день он примет участие в церемонии открытия памятника Александру III в Гатчине.