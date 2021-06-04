"AliExpress Россия" и платежная система "Мир" подписали соглашение о сотрудничестве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Платежная система "Мир" и маркетплейс "AliExpress Россия" заключили в рамках Петербургского международного экономического форума соглашение о сотрудничестве, говорится в сообщении онлайн-площадки. Документ подписали генеральный директор "AliExpress Россия" Дмитрий Сергеев и генеральный директор платежной системы "Мир" Владимир Комлев.

"Сотрудничество компаний будет направлено на развитие программы лояльности для держателей карт "Мир", проведение совместных акций, повышение интереса к ассортименту маркетплейса AliExpress и стимулирование активного использования покупателями карт "Мир" при оплате товаров. Кроме того, партнерство в рамках соглашения позволит улучшить клиентский опыт пользователей карт платежной системы", - говорится в сообщении.

Возможность оплаты покупок через платежную систему "Мир" появилась у пользователей AliExpress в 2017 году.

"AliExpress Россия" - совместное предприятие Alibaba Group, Mail.ru Group, "Мегафона" и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). По итогам финансового года оборот компании достиг 229,3 млрд рублей без учета услуг. Ежемесячная аудитория составляет 29,1 млн человек, ежедневная - 8,8 млн человек. Количество уникальных посещений за финансовый год превысило 72,5 млн., а ассортимент площадки превышает 140 млн уникальных товаров.

О ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.