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Продажи легковых авто и LCV в России в мае выросли на 133,8%

В мае месяце продано 147 378 автомобилей

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Продажи новых легковых автомобилей и LCV в России в мае увеличились на 133,8%, до 147,4 тыс. автомобилей, говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

"В этом месяце продано 147 378 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что составляет прирост на 133,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года и на 6,7% по сравнению с маем 2019 г. (+10 тыс. автомобилей)", - отметил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцел.

При этом в январе - мае продажи новых авто и LCV выросли в годовом выражении на 38,7%, до 663,31 тыс. шт.

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