Mars вложит более 10 млрд рублей в производство кормов для животных в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Компания Mars Petcare намерена вложить более 10 млрд рублей в расширение и модернизацию производств кормов для животных в России. Об этом говорится в сообщении компании.

"В рамках ПМЭФ компания объявила о намерениях по модернизации и расширению фабрик по производству кормов для домашних животных в Московской, Ульяновской и Ростовской областях. В результате этих проектов Mars планирует до 2023 года существенно увеличить производственную мощность в России", - отмечается в сообщении.

В частности, Mars Petcare намерена вложить около 4 млрд рублей в увеличение производственной мощности предприятия по производству кормов для домашних животных в Московской области. Кроме того, 800 млн рублей компания вложит в реализацию экологического проекта на этом предприятии.

Также, как сообщили в компании, в рамках ПМЭФ Mars в России подписала соглашение о намерении по реализации сотрудничества с Ростовской областью, предусматривающее реализацию третьей очереди инвестиционного проекта в регионе. Компания планирует направить 4 млрд рублей на расширение производства завода Mars Petcare в Аксайском районе.

Кроме того, компания намерена инвестировать 1,6 млрд руб. в расширение своих мощностей в Ульяновской области. В рамках этого инвестпартнерства Mars Petcare намерена вложить 700 млн рублей в строительство второй очереди центра изучения питания домашних животных в поселке Мирный Ульяновской области. Еще 900 млн рублей. Mars в России инвестирует в модернизацию производства и расширение линейки своих продуктов для домашних животных. Благодаря вложениям производственная мощность фабрики будет увеличена на 15%.

Mars Petcare - бизнес-сегмент компании Mars, Incorporated, представленный в более 50 стран мира. Компания производит корма для животных под более чем 50 брендами, а также развивает сеть из более чем 2,5 тыс. ветеринарных клиник.

О ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.