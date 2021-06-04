Мантуров не видит необходимости привлечения заключенных для работ в сектор промышленности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня./ТАСС/. Минпромторг не видит необходимости в привлечении заключенных на работы в сектор промышленности, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров.

"У нас для этого есть высококвалифицированная рабочая сила, где мы не чувствуем дефицита сегодня. Я говорю о том, что на наших предприятиях так задача не стоит, а на стройки - почему нет",- сказал министр в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу.

Он напомнил, что в прошлом году заключенные привлекались к пошиву марлевых масок.

Ранее директор ФСИН Александр Калашников предложил организовать исправительные центры для осужденных, имеющих право на принудительные работы, на крупных объектах, где не хватает рабочей силы и работают мигранты. Он отметил, что осужденные к принудительным работам могли бы быть задействованы на крупных объектах в Ненецком автономном округе, на Таймыре, в Магаданской области и на Байкало-Амурской магистрали. Кроме того, по его словам, в таких работниках заинтересован крупный бизнес.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.