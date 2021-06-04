АЕБ ожидает замедления роста продаж автомобилей в России из-за дефицита комплектующих

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Ассоциация европейского бизнеса в России (АЕБ) ожидает снижения объемов продаж в России большинством автопроизводителей из-за дефицита электронных комплектующих во всем мире, говорится в сообщении АЕБ.
"В летние месяцы будут ощущаться последствия сокращения предложения на фоне нехватки электронных компонентов во всем мире. Поэтому мы ожидаем снижения объема продаж большинства производителей в сравнении с текущим высоким потребительским спросом", - отметил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцел.