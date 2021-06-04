Строительство метанолового завода в Архангельске принесет в бюджет более 15 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Эффект от реализации инвестпроекта по строительству метанолового завода в Архангельске в течение первых 10 лет оценивается в 15 млрд рублей, которые поступят в виде налогов в местный и областной бюджеты. Об этом по итогам встречи с инвестором на Петербургском международном экономическом форуме министра экономического развития, промышленности и науки Архангельской области Виктора Иконникова сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Работа крупного предприятия даст региону значимый бюджетный эффект: ожидается, что в первые 10 лет после ввода в эксплуатацию метанолового завода в региональный и местный бюджеты в виде налогов поступит свыше 15 млрд рублей. Кроме того, для Архангельской области проект открывает возможность создания многопрофильного технопарка, резидентами которого станут предприятия, использующие метанол в своем производственном цикле", - говорится в сообщении.

В ходе встречи стороны обсудили планы инвестора Низами Пиниева по строительству крупного нефтехимического предприятия в столице Поморья. Бюджет проекта составит 63 млрд рублей, которые вложит сам предприниматель, а также привлечет кредитные средства. Подобное предприятие уже построено в столице Азербайджана Баку, Архангельск заинтересовал инвестора в связи с географическим расположением и портом, который открывает выход в Мировой океан. Немаловажную роль сыграли и преференции, которые можно получить в Арктической экономической зоне РФ.

Правительство Архангельской области готово оказать поддержку проекту. Власти рассмотрят возможность присвоить ему статус приоритетного и масштабного инвестиционного проекта Архангельской области, что даст преимущества в предоставлении земельного участка и налоговые льготы.

"На встрече мы обсудили проект строительства метанолового завода в Архангельске, а также необходимые шаги для успешной реализации инвестиционного проекта в ближайшее время. Реализация проекта обеспечит создание новых рабочих мест в регионе, окажет существенное положительное влияние на экономику Архангельской области", - приводит пресс-служба слова Иконникова.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.