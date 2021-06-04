В "Магните" выразили готовность рассматривать новые сделки M&A в 2022 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. "Магнит" нацелен на расширение присутствия на розничном рынке, будет готов рассматривать новые сделки слияния и поглощения в 2022 году. Об этом в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума сообщил президент и генеральный директор "Магнита" Ян Дюннинг.

Глава ретейлера подчеркнул, что "Магнит" нацелен на расширение присутствия на рынке" прежде всего за счет органического роста, но также не исключает сделок слияния и поглощения. "Сейчас мы полностью сконцентрированы на сделке с "Дикси". Я думаю, что касается следующего года, у нас будут финансовые возможности для других сделок", - отметил он.

По словам Дюннинга, финансовое положение "Магнита" "достаточно прочное". Сделка с "Дикси" временно увеличит долговую нагрузку ретейлера, но, отметил глава "Магнита", не окажет значительного влияния на увеличение соотношения чистый долг / EBITDA к концу года. "Я думаю, на конец года соотношение чистого долга к EBITDA составит 1,5, - сказал он. - По мнению менеджмента, даже с учетом потенциальной сделки с "Дикси" способность компании продолжать распределять прибыль среди акционеров на текущем уровне остается неизменной".

Глава "Магнита" также отметил, что сейчас в российском ретейле наступил период консолидации. "Рынок розничной торговли в России развивается по западному сценарию, где наблюдается большая консолидация. На пятерку крупнейших игроков приходится 50-80% рынка, тогда как в России - всего 25%", - отметил он.

В 2021 году ретейлер планирует открыть минимум 2 тыс. магазинов разного формата.