1С создаст платформу управления ресурсами дочерних обществ "Газпром нефти"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. "Газпром нефть" и "1С" договорились на Петербургском международном экономическом форуме совместно заняться развитием IT-решений для автоматизации бизнес-процессов на базе российской платформы 1C. В результате будет создана российская отраслевая платформа управления ресурсами, сообщает нефтяная компания.

"Цель партнерства "Газпром нефти" и "1С" - создание российской отраслевой многофункциональной платформы управления ресурсами предприятия класса ERP (Enterprise Resource Planning) для дочерних обществ "Газпром нефти", - говорится в сообщении.

Эта платформа направлена на автоматизацию и унификацию бизнес-процессов, связанных с управлением проектами, стратегическим планированием, логистикой, электронным документооборотом, управлением персоналом.

Планируется, что в будущем система будет тиражирована на 50 дочерних организаций компании.

"Впервые в российской нефтяной отрасли внедряется такой масштабный по своей функциональности ERP-проект на базе современной отечественной платформы. "Газпром нефть" ведет постоянную работу по повышению гибкости и финансовой устойчивости бизнеса, поэтому мы нацелены на формирование унифицированных решений для предприятий группы. Убежден, что внедрение ERP-системы на базе 1С позволит повысить эффективность планирования и управления финансовыми процессами и в дальнейшем создать отраслевое платформенное решение", - сказал заместитель генерального директора "Газпром нефти" по экономике и финансам Алексей Янкевич.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.