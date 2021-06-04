"Газпром нефть", Росатом, Роскосмос и "Ростелеком" создадут ассоциацию IT-решений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. "Газпром нефть", Росатом, Роскосмос и "Ростелеком на Петербургском международном экономическом форуме договорились о создании Ассоциации крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования, сообщает "Газпром нефть".

"Сотрудничество крупнейших технологических компаний из разных отраслей направлено на развитие российского рынка IT-решений. Ассоциация объединит усилия партнеров при взаимодействии с государственными регуляторами, разработчиками программного обеспечения и поставщиками оборудования", - говорится в сообщении.

Участники соглашения также будут работать над формированием требований к програмному обеспечению и технологиям, помогать производителям в совершенствовании продукции и повышении ее конкурентоспособности.

Деятельность ассоциации также позволит IT-компаниям увеличить инвестиции в развитие своих проектов и сервисов за счет перспективы широкого внедрения - от нефтедобычи и атомной энергетики, до телекоммуникаций и проектов в авиакосмической сфере.

"Ассоциация, как мы рассчитываем, станет площадкой для диалога крупных промышленных заказчиков с IT-сектором, на которой мы сможем ставить общие цели по развитию рынка российского ПО и вместе решать, как их можно наиболее эффективно достигнуть", - сказал председатель правления компании "Газпром нефть" Александр Дюков.

"Важна консолидация усилий крупных заказчиков, необходимая для того, чтобы рынок IT-продуктов пополнялся конкурентоспособными и действительно востребованными программами и оборудованием. Именно поэтому мы инициировали создание профессионального сообщества потребителей, которое, я уверен, станет эффективным инструментом для развития отечественного IT-рынка и поможет систематизации и развитию сотрудничества между поставщиками, заказчиками IT-решений, а также государственными регуляторами", - добавил генеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.