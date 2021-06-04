Кудрин считает вынужденным решение исключить доллар из ФНБ

"В целом вынужденное", - сказал Кудрин, отвечая на вопрос, правильное ли это решение.

Он подчеркнул, что исключение доллара из ФНБ не повлияет на оборот американской валюты в России.

"Когда мы уже ушли до 40 млрд [долларов] в составе, то уже уход до нуля - это ничего", - отметил Кудрин. "Это не меняет систему оборота долларов в России, это не меняет систему обменников или желание людей хранить этот доллар. Это вопрос просто в каких активах зарубежных лучше хранить. В этом смысле, конечно, с учетом санкций и опасений ухудшения расчетов в долларах, которые контролируются уполномоченным ФРС американскими банками, это скорее шаг осторожности", - добавил он.

Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Россия в течение месяца полностью откажется от американского доллара в структуре Фонда национального благосостояния и снизит с 10% до 5% долю британского фунта. Доля евро в ФНБ вырастет до 40%, юаня - с 15% до 30%, доля японской иены не изменится и сохранится на уровне 5%. Кроме того, в структуре ФНБ также появится золото, его доля составит 20%.