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ПМЭФ-2021

Пескову неизвестно, чтобы Путин и Лукашенко обсуждали темы "Уралкалия" и "Уралхима"

По словам пресс-секретаря президента, на переговорах в конце мая в Сочи "разговор шел о более концептуальных субстанциях - торгово-экономические отношения в целом, поиск общих критериев для подходов к налоговому, к таможенному делу"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на переговорах в конце мая в Сочи обсуждали в целом торгово-экономические отношения, не отдельные вопросы о работе тех или иных компаний. Об этом заявил в пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на вопрос журналистов, поднимали ли лидеры двух стран темы работы в Белоруссии "Уралкалия" и "Уралхима".

"Мне неизвестно о том, чтобы этот частный вопрос обсуждался", - сказал представитель Кремля. По его словам, "разговор шел о более концептуальных субстанциях - торгово-экономические отношения в целом, поиск общих критериев для подходов к налоговому, к таможенному делу".

Как подчеркнул Песков, эти широкие рамки обсуждения по своему содержанию "очень важны для дальнейшего существования и развития Союзного государства и взаимовыгодного сотрудничества двух стран, основная цель которого - чтобы стало лучше и россиянам, и белоруссам".

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичПесков, Дмитрий СергеевичПМЭФ-2021
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