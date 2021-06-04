Алексей Дюмин предложил продлить льготу по отчислениям в фонды для ряда резидентов ТОСЭР

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Тульский губернатор Алексей Дюмин предложил продлить льготу по отчислениям налогов в фонды для нескольких резидентов ТОСЭР. Для отбора резидентов предлагается создать рейтинг, сообщил в пятницу губернатор региона Алексей Дюмин на презентации результатов национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ на площадке Петербургского международного экономического форума.

В 2020 году Тульская область занимала третье место в рейтинге АСИ, в 2021 году регион находится на четвертой строчке.

"Несмотря на то, что режим ТОСЭР действует десять лет, льгота по отчислениям налогов в фонды работает только в течение первых трех лет. Я не говорю о том, что эту льготу [снижение тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды] надо продлить для всех ТОСЭР, но может ее надо увеличить. Сделать какой-то критерий, рейтинг по их эффективности, и исходя из рейтинга и показателей эти льготы увеличить", - сказал Дюмин.

Резиденты ТОСЭР в Тульской области имеют несколько преференций, в том числе предусматривается пониженные налоговые ставки по налогу на прибыль организаций, налога на имущество организаций. Льготы предоставят также по отчислениям в Пенсионный фонд, фонды медицинского и социального страхования. Несмотря на пандемию, в 2020 году в Тульскую область удалось привлечь новых инвесторов - пять компаний получили статус резидентов ТОСЭР "Алексин", одна стала резидентом ТОСЭР "Ефремов".

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.