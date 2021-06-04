Чернышенко: госорганы должны скоро перейти к работе через единую цифровую платформу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Органы государственной власти, особенно на местах, в скором времени должны перейти к оказанию услуг населению через сервисы, работающие на единой цифровой платформе. Об этом во время сессии "Российская экономика: перезагрузка стратегии модернизации" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Мы уже пришли к тому, что создаются, как и в бизнесе, единые платформенные решения <…> То же самое должно произойти в госуправлении, когда муниципалитеты или органы региональной власти, и даже федеральные органы исполнительной власти будут использовать такие же сервисы, переиспользовать их, и очень быстро делать жизнь наших людей лучше. За счет того, что мы не изобретаем велосипед, берем лучшую практику и концентрируем свои усилия вокруг интересов каждого человека, это реально может наступить уже скоро", - сказал он.

Чернышенко отметил, что на данный момент работает порядка 500 государственных информсистем. "То, что было раньше [с] информсистемами, которые в ведомстве создавались всегда самостоятельно, бутиковые системы. Желательно свой ЦОДик [Центр обработки данных] сделать, еще желательно свое отдельное облако, если ЦОД уже там устарел. И [на] это постоянно тратились деньги каждый год, примерно 60 млрд [рублей], на поддержание и апгрейд этих систем", - сказал он.

В аппарате вице-премьера пояснили ТАСС, что речь идет о создании и разработке единой государственной облачной платформы "Гостех". В середине мая сообщалось, что Минцифры с учетом предложений Сбербанка представит в правительство до 1 июля дорожную карту миграции инфраструктуры электронного правительства на платформу "Гостех". Принимать решения о развитии "Гостеха" будет специально созданный архитектурный комитет при правительственной комиссии по цифровому развитию. Минцифры со Сбербанком представят до 15 июня в правительство предложения по составу и функциям комитета.

По данным аппарата, Чернышенко также поручил Минцифры до 1 июля запустить отдельный сайт о развитии платформы "Гостех" в целях размещения в открытом доступе всей технической и учебно-методической информации. Помимо этого, будет создан специальный центр мониторинга защищенности "Гостеха" от киберугроз, Минцифры подготовит соответствующее предложение до 1 июля.

О платформе

С 1 ноября 2020 года по 31 мая 2022 года в России проходит эксперимент по созданию цифровой платформы "Гостех", которая объединит государственные информационные системы. До конца эксперимента оператор "Гостеха" должен создать IT-платформу, на базе которой будет построена вся система.

Ранее Сбер получил право стать разработчиком цифровой платформы, на которой будут создаваться и работать государственные сервисы страны. Решение было принято в результате открытого аукциона, организованного Минцифры России, и вступило в силу в рамках подписания соответствующего государственного контракта.

"Гостех" - это цифровая платформа для взаимодействия граждан и бизнеса с государством, на ней будут представлены различные сервисы, включая оформление аренды госимущества, постановку недвижимости на кадастровый учет, выдачу цифрового полиса обязательного медицинского страхования.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.