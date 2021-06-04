Совкомбанк и Санкт-Петербургская биржа договорились о развитии "зеленого" финансирования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Совкомбанк и Санкт-Петербургская биржа подписали соглашение о совместной работе по формированию сегмента зеленых и социальных облигаций, торговле сертификатами низкоуглеродной энергии, квотами на выбросы парниковых газов, а также сертификатами, подтверждающими нейтрализацию выбросов парниковых газов. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

В официальной церемонии подписания на площадке Петербургского международного экономического форума приняли участие председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев и член совета директоров Санкт-Петербургской биржи Роман Горюнов.

Целью соглашения является объединение усилий для формирования нормативной базы и требований к продаже квот на выбросы парниковых газов, а также зеленых сертификатов низкоуглеродной энергии и сертификатов, подтверждающих нейтрализацию выбросов парниковых газов. Соглашение направлено на развитие биржевого рынка устойчивого развития и новых инструментов зеленого финансирования.

Санкт-Петербургская биржа является крупнейшей биржевой площадкой по организации торгов ценными бумагами международных компаний в России. В настоящий момент в обращении на организованных торгах площадки находятся 1,602 тыс. ценных бумаг иностранных эмитентов, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации. Стоимостной объем сделок в режиме основных торгов ценными бумагами иностранных эмитентов в мае 2021 года составил $26,67 млрд. Количество активных счетов клиентов составляет 774,02 тыс.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.

ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.