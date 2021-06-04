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ПМЭФ-2021
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Кудрин считает, что российская бюджетная система выдержит кризис в случае его наступления

Она сможет сохранить выплаты социальных обязательств и реализацию госпрограмм, уверен глава Счетной палаты РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Бюджетная система РФ готова к серьезным экономическим кризисам и сможет сохранить выплаты социальных обязательств и реализацию государственных программ. Об этом заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в эфире студии общества "Знание" на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Наша страна готова к таким серьезным кризисам. Бюджетная система, выплаты всех социальных обязательств, реализация всех государственных программ не пострадают, даже если будет кризис", - заявил он.

"В прошлом году не потребовалось больших расходов. Примерно 230 млрд [рублей] было взято из резервного фонда", - добавил Кудрин.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.

Теги
РоссияКудрин, Алексей ЛеонидовичПМЭФ-2021
ПМЭФ-2021
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