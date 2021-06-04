ГК "Титан" создаст в Нижегородской области импортозамещающее производство за 5 млрд рублей

ТАСС, 4 июня. Группа компаний "Титан" построит в Нижегородской области завод по выпуску компонентов для производства шин и химической промышленности с объемом инвестиций в 5 млрд рублей. Соответствующее соглашение подписали в пятницу губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель совета директоров ГК "Титан" Михаил Сутягинский на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель совета директоров АО "ГК "Титан" Михаил Сутягинский подписали соглашение о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта по строительству на территории региона импортозамещающего предприятия по выпуску микронизированных силикагелей и стабильных силиказолей. Планируемый объем инвестиций в проект составит 5 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

Микронизированный силикагель используется при производстве шин и резинотехнических изделий, лакокрасочных материалов и пластмасс, в химической промышленности и в пищевом производстве - для фильтрации и стабилизации напитков и растительных масел. Стабильный силиказоль используется в нефтепереработке, в производстве трансформаторной стали, клеев, бумаги, эмульсионных красок, стройматериалов.

"Строительство нового производственного комплекса по выпуску импортозамещающей продукции для Нижегородской области является важным шагом в развитии экономики региона. В рамках реализации проекта здесь будет создано 100 новых рабочих мест. Инвестиционный проект обеспечит поступление дополнительных налоговых отчислений в бюджеты всех уровней", - отметил Никитин.

Запуск производства запланирован на 2023-2024 годы, предприятие сможет выпускать в год до 6 тыс. тонн стабильного силиказоля и 12 тыс. тонн микронизированного силикагеля. По словам Никитина, в качестве площадки для размещения завода рассматривается особая экономическая зона "Кулибин" в Дзержинске. Заявка на размещение предприятия в ОЭЗ будет рассмотрена экспертным советом в 2021 году, проект будет сопровождать Корпорация развития Нижегородской области.

О форуме

В рамках ПМЭФ делегация Нижегородской области планирует подписать около 10 соглашений. Стенд региона на ПМЭФ посвящен 800-летию Нижнего Новгорода.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.