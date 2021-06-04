Чернышенко: Россия присоединится к глобальному цифровому налогу, если это будет выгодно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Россия присоединится к глобальному цифровому налогу в случае, если ей будет выгодно в нем участвовать. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в эфире студии НТВ на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Если России будет выгоднее участвовать в системе глобального цифрового налога, то мы к нему присоединимся", - сказал он.

Чернышенко также отметил, что теоретически Россия может внедрить цифровой налог глобальным компаниям достаточно быстро уже сейчас.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.