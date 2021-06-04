Стоимость строительства Ленского моста в Якутии снизили на 15 млрд рублей

ЯКУТСК, 4 июня. /ТАСС/. Стоимость проекта строительства мостового перехода через Лену в Якутии пересмотрена и снижена на 15 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерства транспорта в пятницу.

Как изначально отмечалось в паспорте проекта, капитальные расходы на его строительство составят 77,9 млрд рублей, прочие - около 5,5 млрд рублей. В начале марта 2021 года по итогам правительственной комиссии по региональному развитию в РФ принято решение по изменению механизмам финансирования Ленского моста в части исключения из стоимости строительства затраты на уплату налога на добавленную стоимость.

"С учетом предложенной структуры общая стоимость объекта составит 68,46 млрд рублей, из них: 51,1% - средства федерального капитального гранта, и 48,9% - за счет средств регионального капитального гранта и внебюджетных средств", - рассказали в министерстве.

О проекте

Мост через Лену должен пройти от села Старая Табага (входит в городской округ Якутск) до села Хаптагай Мегино-Кангаласского района. Он позволит создать в Якутске транспортно-логистический узел, в котором сойдутся несколько федеральных маршрутов: железнодорожный, речной и авиационный, а также автодороги федерального значения "Вилюй", "Лена" и "Колыма". Открытие моста, как предполагается, приведет к росту грузоперевозок в регионе в три раза - до 6 млн тонн в год.

По предварительным оценкам, общая протяженность трехпилонного двухполосного вантового моста превысит 3 км, а протяженность подходов составит около 11 км.