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"Русхимальянс", Linde и Renaissance построят в Усть-Луге комплекс по переработке газа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. "Русхимальянс", Linde и Renaissance Heavy Industries подписали в рамках ПМЭФ EPC-контракт на строительство комплекса по переработке газа в Усть-Луге, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания документа.

Контракт предусматривает поставку оборудования, строительство и ввод в эксплуатацию объектов газопереработки и общезаводского хозяйства газоперерабатывающего комплекса в районе Усть-Луги (ГПК, входит в состав комплекса по переработке этансодержащего газа).

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