Власти Воронежской области рассматривают возможность в течение двух лет внедрить метробусы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Власти Воронежской области рассматривают варианты развития системы автобусных и троллейбусных перевозок в Воронежской агломерации, в том числе возможность внедрения на городских маршрутах метробусов. Об этом в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил губернатор Александр Гусев.

"Можно пойти более быстрым способом - через наземный колесный транспорт, метробусы электрические, это проще, это всего лишь выделенные полосы для них на существующей маршрутной сети нашей, но нужно все просчитывать с тем, чтобы не создать неудобства для движения легкового транспорта. <...> Если говорить о метробусах - это в два года максимум. Это просто потребует средств серьезных на закупку подвижного состава", - сказа Гусев.

По его словам, также рассматривается вариант внедрение легкорельсового транспорта, маршруты которого частично будут проложены под землей, но для реализации этого проекта потребуется около пяти-семи лет. "Мы сейчас работаем с ВЭБ.РФ, они как консультанты у нас, и с московскими нашими коллегами, которые нам разрабатывали генплан города Воронежа. Тема такая еще дискуссионная, хотя я думаю, что мы до конца этого года будем определяться с техническими решениями - будет ли это легкорельсовый транспорт или это будет электрический транспорт", - отметил Гусев.

Метробус - это скоростной автобусный транспорт, который идет по специально выделенным полосам. В частности, метробусы курсируют в многомиллионном Стамбуле, где имеется несколько выделенных линий движения этого вида городского транспорта.

В апреле 2020 года президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции связался с Гусевым, который попросил поддержки федерального центра в развитии пассажирского транспорта. Президент поручил Минтрансу РФ разработать меры по более быстрому развитию пассажирского транспорта в регионе, в частности речь шла о поставках автобусов.

Петербургский международный экономический форум, организованный фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.