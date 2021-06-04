Кабмин может утвердить концепцию развития водородной энергетики через один-два месяца

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Правительство обсуждает концепцию развития водородной энергетики в России и может утвердить ее в ближайшие один-два месяца. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак на сессии "Тренд на декарбонизацию - как будет меняться мир" в рамках Петербургского международного экономического форума.

Новак отметил, что в октябре 2020 года кабмин утвердил дорожную карту по развитию водородной энергетики в РФ на период до 2024 г. "Подготовлена в настоящее время также концепция развития водородной энергетики. Она уже в правительстве, проходит обсуждение. И я думаю, что в ближайшие месяц-два мы должны будем выйти на ее утверждение", - сказал он.

Вице-премьер также добавил, что правительство ставит перед собой несколько задач в области развития водородной энергетики. Так, первой задачей Новак назвал создание производства водорода, ориентированного на экспорт и получение определенной ниши на мировых рынках.

"Мы считаем, что около 20% на мировых рынках мы могли бы занять в рамках торговли водородом. Это примерно тот уровень, который на сегодня мы занимаем в торговле газом и в торговле нефтью, т. е. диверсифицировать свою энергетику в направлении новой энергетики, именно водородной", - пояснил он.

Кроме того, кабмин считает важным разработать и вывести на отечественный рынок передовые водородные технологии, подчеркнул вице-премьер. "В основном это технологии и производства, и крупнотоннажного хранения, и транспортировки водорода", - продолжил он.

В качестве третьего направления в развитии этой сферы Новак отметил расширение потребления водорода в транспорте, жилищно-коммунальном хозяйстве и энергетике.

По словам вице-премьера, наиболее перспективными российскими регионами для развития водородной энергетики являются Дальний Восток, Ямало-Ненецкий автономный округ, обладающий большими запасами природного газа, а также южные территории страны, богатые солнечной инсталляцией.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.