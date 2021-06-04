Французский инвестор построит завод по производству сыров в Подмосковье

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Завод по производству сыров мощностью 3,5 тыс. тонн в год планирует построить французская компания "Савенсия" на территории агропарка "Сырная долина" в Подмосковье. Соответствующее соглашение подписали власти Московской области с представительством компании в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу.

"ООО "Савенсия Сырная долина" предполагает разместить завод по производству сыров на территории агропарка "Сырная долина" на земельных участках площадью 3,1 га. Планируемый объем производства: 3,5 тыс. тонн в год", - говорится в материалах пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Отмечается, что производимые на заводе сыры планируется поставлять в регионы РФ. Строительство завода начнется в четвертом квартале 2022 года и завершится в 2024 году.

Поясняется, что среди мер поддержки со стороны правительства региона предполагается возмещение части прямых понесенных затрат, налоговые льготы, предоставление земельного участка в аренду без торгов.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.