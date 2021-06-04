Путин заявил, что прокладка труб первой нитки "Северного потока - 2" успешно завершена

"Рад сообщить, что именно сегодня, два с половиной часа назад, успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода "Северный поток - 2", работа по второй нитке продолжается. Линейная работа целиком, включая морской участок, закончена", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.