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ПМЭФ-2021
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Путин заявил, что прокладка труб первой нитки "Северного потока - 2" успешно завершена

Президент сообщил, что работа по второй нитке продолжается
© Сергей Бобылев/ТАСC

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил, что укладка труб первой нитки газопровода "Северный поток - 2" была успешно завершена в пятницу.

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"Рад сообщить, что именно сегодня, два с половиной часа назад, успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода "Северный поток - 2", работа по второй нитке продолжается. Линейная работа целиком, включая морской участок, закончена", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПМЭФ-2021
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