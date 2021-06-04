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Путин заявил, что рынок труда в России приближается к докризисному уровню

Рынок труда в РФ приближается к докризисному уровню - Путин.

Акции "Газпрома" на Мосбирже дорожают на 0,92% на словах Путина по "Северному потоку - 2"
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