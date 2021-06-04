Производитель "Спутника V" с июля начнет выпускать 20 млн доз вакцины в месяц

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Крупнейший в России производитель вакцины от коронавируса "Спутник V", фармкомпания "Генериум", с июля 2021 года начнет производить по 20 млн доз вакцины в месяц, таким образом годовой объем производства приблизится к 200-300 млн доз. Об этом в кулуарах Петербургского международного форума сообщил ТАСС в пятницу гендиректор компании Даниил Талянский.

"Весной 2021 года мы ввели в эксплуатацию новый завод по производству вакцины от коронавируса, и с начала второго полугодия планируем выйти на объем производства в 20 млн доз вакцины в месяц. Таким образом, показатели составят 200-300 млн доз в год", - отметил собеседник агентства, не уточнив, в каком объеме производилась вакцина в 2020 году.

Объем инвестиций в создание производства вакцины составил более 5 млрд рублей. Как пояснил Даниил Талянский, увеличение производства связано с ростом поставок как на внутренний, так и на внешний рынок.

"На наш взгляд будет проводиться ревакцинация. Помимо этого, есть большая ненасыщенность зарубежного рынка, конечно, эти объемы будут идти не только в страну, но уже и за рубеж", - добавил собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, компания начала работу с институтом Гамалеи над вакциной "Спутник V" в августе 2020 года. С осени прошлого года на производственных мощностях компании было произведено более 30 млн доз вакцины.

"Генериум" - научно-производственная фармацевтическая компания полного цикла. Компания располагает собственным R&D (научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки) парком, способным осуществить разработку любого биотехнологического препарата от создания молекулы до начала промышленного выпуска. Производственная площадка компании выпускает ассортимент биотехнологических лекарственных препаратов и готова к выпуску биомедицинских клеточных продуктов.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.