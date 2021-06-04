Нижегородская область и "Транснефть" планируют расширить сотрудничество в регионе

ТАСС, 4 июня. Нижегородская область и ПАО "Транснефть" планируют расширять совместную работу на территории региона по строительству новых объектов. Соответствующее соглашение подписали в пятницу губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев на Петербургском международном экономическом форуме, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Мы подтверждаем взаимную заинтересованность в развитии двусторонних отношений. Это включает в себя строительство новых объектов на территории региона, расширение сотрудничества с нижегородскими предприятиями и научными организациями, реализацию социальных проектов. Уверен, что расширение взаимодействия между Нижегородской областью и ПАО "Транснефть" поможет развитию и региона, и компании", - подчеркнул Никитин.

По его словам, конкретные мероприятия и сроки их реализации в рамках соглашения планируется обозначить в дальнейшем в отдельных документах. Токарев отметил, что подписание соглашения позволит дать новый стимул развитию совместных проектов в самых разных сферах.

На территории Нижегородской области ПАО "Транснефть" представлено АО "Транснефть - Верхняя Волга", которое занимается приемом и транспортировкой нефти и нефтепродуктов на нефтеперерабатывающие заводы Центральной России и для дальнейших экспортных поставок. В рамках благотворительной деятельности компания оказывала финансовую помощь Нижегородской областной детской клинической больнице и фонду "Нижегородский онкологический научный центр" по закупке медоборудования и лекарств, социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних "Ласточка" и другим учреждениям.

В рамках ПМЭФ делегация Нижегородской области планирует подписать около 10 соглашений. Стенд региона на ПМЭФ посвящен 800-летию Нижнего Новгорода.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.