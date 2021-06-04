"Сбер" готовит первую заявку в Роспатент на продукт искусственного интеллекта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. "Сбер" готовит первую в России заявку на патент на произведение, созданное искусственным интеллектом (ИИ), рассказал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин, выступая на сессии "Art. Creativity. AI" в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Сейчас мы готовим первую в России заявку на интеллектуальный продукт самого искусственного интеллекта, когда код ИИ написал другой код ИИ. Обсуждаем это с Роспатентом. Мы планируем получить патент на произведение именно искусственного интеллекта. Это не фильм, не картина, это код, но тем не менее - это очень важно. Если нам с Роспатентом удастся найти правильную формулу закрепления интеллектуальной собственности, то это может быть буквально прорыв в дальнейшем движении вперед [в развитии авторского права на произведения, созданные ИИ]", - сказал Александр Ведяхин.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.