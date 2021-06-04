Путин призвал крупнейшие банки уже к 1 июля подключиться к системе быстрых платежей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Всем крупнейшим банкам России следует подключиться к системе быстрых платежей уже к 1 июля 2021 года. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

"Пока этот механизм (система быстрых платежей - прим. ТАСС) используется не так активно, как можно было бы это делать. Напомню, что до 1 сентября текущего года к системе быстрых платежей должны подключиться все так называемые системно значимые банки страны. При этом считаю правильным, чтобы крупнейшие из них сделали это в самое ближайшее время, уже к 1 июля", - сказал Путин.

Президент отметил, что особенно малый бизнес зачастую "сетует на высокую банковскую комиссию при осуществлении торговых и других операций". "Мы уже расширили действие системы быстрых платежей, которая позволяет производить расчеты с пониженной банковской комиссией. Сейчас с ее помощью можно вести и безналичные расчеты между физическими лицами и предпринимателями", - отметил глава государства.

Путин предложил банкам до конца 2021 года возмещать малым и средним предприятиям комиссии при пользовании системой быстрых платежей. "Предлагаю на период до конца года в полном объеме, я думаю, что для людей, которые занимаются этим видом деятельности - малым и средним предпринимательством - для них это будет приятная новость, в полном объеме возмещать малым и средним компаниям уплаченную ими комиссию за использование системы быстрых платежей", - сказал он.

Президент отметил, что возмещение уплаченной комиссии за использование системы быстрых платежей будет производиться, когда малые и средние предприятия будут продавать свои услуги или товары физическим лицам.

"Таким образом, в итоге стоимость услуг системы быстрых платежей для таких компаний будет равна нулю. Обсуждали с коллегами, представителем Центрального банка, чтобы не демотивировать финансовые организации, нужно будет в определенной степени поддержать их со стороны бюджета", - подчеркнул Путин.

Система быстрых платежей - сервис, который позволяет физическим лицам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств. Для этого необходимо, чтобы эти банки были подключены к системе. К СБП подключены более 200 банков. Также в рамках СБП предусмотрена возможность оплаты товаров и услуг при помощи QR-кода в магазинах. Комиссия для торговых точек при этом будут существенно ниже, чем за карточный эквайринг.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.

ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.