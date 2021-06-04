Путин предложил "пилот" для перехода компаний общепита на общий налоговый режим

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил пилотный проект для компаний общепита, который призван облегчить их переход на общий налоговый режим. Проект освобождает компании от уплаты НДС при выручке до 2 млрд рублей в год.

На пленарном заседании ПМЭФ президент напомнил, что сейчас компании, которые работают в упрощенном режиме налогообложения, обязаны перейти на общий налоговый режим, если преодолевают планку по количеству персонала и объему выручки. И это, признал Путин, для бизнеса означает дополнительную фискальную нагрузку, "и часто этот фактор сдерживает рост бизнеса и вынуждает идти на разного рода ухищрения, вроде искусственного добавления компаний".

"Показательный пример здесь - сфера общественного питания. Именно для компаний этой отрасли предлагаю с будущего года запустить пилотный проект, чтобы отработать механизм более плавного, комфортного перехода от одного налогового режима к другому. Компании, вошедшие в этот проект, будут освобождены от уплаты НДС, если их выручка не превышает 2 млрд рублей в год, при этом за ними сохранится право на уплату пониженной ставки страховых взносов в 15% даже в том случае, если численность персонала компании вырастет до 1 500 человек, а сейчас этот порог [составляет] 250 человек", - заявил Путин.

Он добавил, что власти России оценят потом, какой такая мера даст эффект, в том числе для обеления бизнеса и стимулирования развития компаний. "Что касается обеления, думаю, заинтересованным лицам понятно, о чем речь: все чеки - через кассу, наем работников - "в белую", закупка товаров - тоже "в белую", через кассу. Со своей стороны сделаю все, чтобы и государство исполнило взятые на себя обязательства", - заявил президент.

Путин напомнил, что власти уже приняли решение освободить от налоговых деклараций тех предпринимателей, которые применяют упрощенную систему налогообложения и используют контрольно-кассовую технику. "Обращаю внимание коллег из правительства и парламента: соответствующий законопроект принят в первом чтении еще в прошлом году, но с тех пор работа над ним забуксовала. Прошу в ближайшее время довести его до конца", - заключил глава государства.